La actriz Bárbara Cayo se mostró orgullosa de su hija, Alessia Rovegno, luego que logró ganar la corona de Miss Perú 2022. En declaraciones para América Espectáculos, reveló que pensó que la joven modelo ni siquiera clasificaría al top 3: “Estaba en shock, me quedé así ‘qué pasó’. Yo en un momento creí que no iba a quedar ni entre las tres primeras, no es broma, sí, lo que pasa es que acá todo vale, o sea, no se sabe qué pasa, la verdad”. “Emocionada, feliz de tener una representante tan linda, por dentro sobre todo y por fuera, de nuestro país, y que sea mi hija, o sea, qué orgullo, qué orgullo, además es muy trabajadora, muy responsable”, acotó. Bárbara Cayo también señaló que su hija debe prepararse bien para el concurso Miss Universo :”Es muy joven también, espero que pueda con toda esta responsabilidad que se le viene y que lo haga muy bien”.