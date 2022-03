Fiel a su estilo. Janet Barboza intentó incomodar a Belén Estevez y la acusó de estar un poco “chinche” y no querer hacer las notas. Esto no le gustó para nada a Giselo, quien intentó calmar la situación, pero Belén decidió no hablar del “contrato” que no tiene y le recordó a la ‘retoquitos’ algo que no puede hacer por su edad, causando risas en el set de ‘América Hoy’. | VIDEO: América TV