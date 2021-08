Belén Estévez dio 7 puntos al baile de Jazmín Pinedo en “Reinas del show”. “El montaje escénico fue impresionante, unos premios internacionales podrían tener este show, pero sentí que hicieron una coreografía para una artista que no baila, que a veces sucede. Caminó, se movió”, dijo. Por su parte, Carlos Cacho indicó que “hay mucha lata para tan poco atún”. Jazmín Pinedo no se quedó callada y les respondió: “Respeto la trayectoria de cada uno, pero me quedo con lo que dijo Morella”. Fuente: América Televisión