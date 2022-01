¡Le dio con palo! Brunella Horna no se calló nada y criticó fuertemente a Josimar tras haber contraído matrimonio en Estados Unidos con una cubana, mietras su expareja, María Fe Saldaña, enfrentaba su embarazo completamente sola. “Josimar, no te olvides que tienes una bebé por acá (...) Yo soy fan número uno de su talento, pero en su vida personal, cada vez me decepciona más. Me sorprendió muchísimo todo este caso de María Fe embarazada, irse, casarse de esa manera. Pobre chica, no se lo deseo a nadie”, expresó la modelo bastante indignada. (Video: América TV)