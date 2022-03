Nicola Porcella aseguró que no quiso saltarse la cola de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez: “Cuando pasa ahora esto, había una cola larga y una señora que trabajaba ahí -no era de Migraciones, de ahí ya me explicaron porque me llamó Migraciones- (...) le dice a mí y a dos chicos más ‘vengan por ahí’”. Cuando Ethel Pozo preguntó a Brunella Horna si alguna vez había intentado saltarse la cola, la joven conductora respondió: “¡No! Yo siempre hago mi cola, incluso cuando Richard era congresista, él podía hacer la cola de diplomático y nunca decidimos hacer esa cola (...) lo que dice Nicola Porcella, hay otra línea para entrar, pero es para diplomáticos”. Por su parte, Nicola Porcella aseguró que no quiso pasar por esta cola ni tener un trato especial: “Sí, claro, hay otra línea que es para diplomáticos, ¿dónde voy a pasar yo ahí?”. Fuente: América Televisión