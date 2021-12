La novia de Richard Acuña, Brunella Horna, fue elegida como la ‘Barbie de la TV peruana’. La rubia modelo se mostró muy sorprendida al ganar este premio y agradeció a ‘En boca de todos’ por la nominación. Asimismo, recordó como empezó su camino como empresaria. “Yo empecé mi negocio a los 18 años en un local en Gamarra y me acuerdo que todo el mundo me cerraba las puertas porque yo compraba poco a poquito... Yo les comentó a mis papas todo lo que hemos logrado juntos, yo no estoy sola, yo estoy con mis papas y ellos me han ayudado en todo”, indicó la influencer. Video: (América TV ).