Brunella Horna entrevistó a la cantante argentina Tini Stoessel, quien este lunes dará un concierto en Lima, Perú. “(Los peruanos) son muy apasionados, yo no me puedo olvidar del último show que fue tremendo ¿vos estuviste?”, dijo Tini a Brunella. “Sí, claro, estuve con mi novio, con sus hijas”, le contó la conductora, quien también reveló que se iba a casar. “¡Tremendo!”, expresó Tini. “Te invito a mi boda”, le dijo Brunella. “Obvio ¿cuándo es?”, preguntó la cantante. Entre risas, Brunella Horna comentó: “Se imaginan Tini en la boda de Brunella”. “¡Felicidades!”, acotó Tini. Por su parte, Brunella Horna preguntó a Tini si todavía soñaba con ser madre y casarse: “No está en mis planes así ¿vos te gustaría?”, le preguntó. “Lo que Dios quiera”, comentó Brunella. “También (...) creo que me veo de mamá”, admitió Tini. “Me gustaría eso (casarse) con papá, la emoción de mi familia”, añadió.