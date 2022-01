La cantante Yahaira Plasencia ingresó al set de América hoy y felicitó a Brunella Horna por ser la nueva conductora. “Gracias, las dos hemos sido compañeritas también en “Bievenida la tarde””, recordó la empresaria. “Ha sido la verdadera cantera “Bienvenida la tarde”,” bromeó Edson Dávila ‘Giselo’. “Yo era de la ‘Brigada’, no, no, yo era del ‘Pelotón’ y tú (Brunella) eras de la ‘Brigada’”, dijo Yahaira Plasencia. “Ah, tú eras con Melissa”, señaló Edson Dávila. Pero Brunella Horna notó los cambios en el cuerpo de la salsera: “Bueno Yahaira, pero en “Bienvenida la tarde” no tenías esa cintura, no tenías”. “Hace 7 años, aparte estuve dos semanas, creo... pero siempre he sido piernoncita”, se defendió Yahaira Plasencia. Fuente: América Televisión