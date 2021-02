Brunella Horna estuvo como invitada en “América Hoy”, donde reveló lo feliz y enamorada que está del excongresista Richard Acuña. Y es que la rubia aseguró que ya no se acuerda de ningún ex, especialmente de Renzo Costa. “No siempre he estado enamorada. Hoy en día, hace tres años, sí (...) No me acuerdo de su nombre, ni nada. Yo he tenido una pareja que fue pública, pero no me acuerdo, ya me olvidé”, expresó. (Video: América TV).