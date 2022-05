Durante el programa América Hoy, una representante del IGP explicó que la gran energía acumulada en el Perú, sobretodo en la costa central, solo se liberaría con un sismo mayor a 8, en ese sentido, estiman un sismo de 8.8 en el país. En ese sentido, Brunella Horna se sometió al simulador de sismos del IGP y se enfrentó a un sismo de magnitud 9, igual al que ocurrió en Japón hace algunos años. La presentadora de televisión se mostró muy nerviosa durante el ‘sismo’ y tuvo que entregar el micrófono a la representante del IGP. Cuando el ‘temblor’ pasó, Brunella Horna dijo lo siguiente: “Estaba con vestido, no estaba preparada para estar acá el día de hoy, pero si hubiera venido en pantalón no estaría con la pierna así, pero es parte de. Me parece una excelente medida para tomar las precauciones toda la familia, saber qué hacer, tener la mochila, estoy muy nerviosa, perdónenme”. Fuente: América Televisión