Brunella Horna llamó la atención por no usar su anillo de compromiso pese a que recientemente se comprometió con Richard Acuña. “Me han estado escribiendo bastante acerca de mi anillo, me estaban preguntando si había terminado con Richard, qué había pasado, que por qué no estaba usando mi anillo. Bueno, la verdad es que me quedaba grande e incluso se me cayó dos veces”, contó la empresaria, quien reveló que lo llevaron a la joyería donde Richard Acuña lo compró para corregir el tamaño: “¿Pueden creer que se me cayó? Gracias a Dios no se me perdió, lo encontré rápido, pero me quedaba muy grande, así que lo mandamos a achicar y me han dicho que más o menos va a demorar como que un mes, un mes y medio en hacerlo a mi medida, en ese tiempo no voy a usar el anillo, no pasa nada, con Richard estamos súper bien, simplemente lo están haciendo a mi medida para que no se me pierda”. Fuente: Instagram @brunehorna