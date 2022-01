Brunella Horna reveló que su abuelo se recuperó y volvió a su casa tras pasar más de un mes internado en una clínica local: “35 días que él ha estado muy, muy delicado, que prácticamente los doctores nos daban malas noticias, pero hemos tenido tanta fe, yo creo mucho en la virgen, yo creo mucho en el poder de la mente. Yo he estado todos los días, no hubo un día que yo no haya ido a la clínica a verlo (...) estoy muy contenta que mi abuelo está muy bien, está en casa, ha regresado a ser el mismo de antes”. La empresaria aseguró que la recuperación de su abuelo es un milagro y agradeció al personal de salud que lo atendió: “Para mí, que mi abuelo esté hoy en día en casa, es un milagro, es un milagro totalmente para los médicos, agradecerle a los médicos que han hecho un excelente trabajo, a las enfermeras que a veces no tienen este reconocimiento, de verdad que yo les agradezco muchísimo tener un familiar en UCI es un infierno”. Fuente: América Televisión