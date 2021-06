La modelo Brunella Horna no quiso comentar si tiene planes de matrimonio o hijos con Richard Acuña: “Yo me guardo lo que deseo, cada vez que he comentado algo, cada vez que he publicado algo, no me ha salido. Yo espero que cuando salga, lo voy a publicar, lo voy a contar, pero por ahora no está en los planes, (la maternidad está) en un futuro más largo, no tan cercano”. “Justo lo que comentaba Ivana, como todos saben y ella lo dijo públicamente, ella al inicio tuvo una pérdida y es tan doloroso, que yo creo que hay que esperar como ella hizo, tener los tres meses y recién comentarlo. ¡Yo no estoy embarazada, ojo!”, indicó. Fuente América TV