El cantante Bryan Arámbulo abrió las puertas de su habitación y mostró su maquillaje, joyas y perfumes. Pero durante la entrevista con el programa “Estás en todas”, también le preguntaron por su situación sentimental: “Hablando de compromisos, Bryan, ¿cómo va ese corazón?”. “No, tranqui, por ahorita más enfocado... imagínate, no hay tiempo. Obvio que para todo hay tiempo, solterito, pero nunca solo”, fue la respuesta del artista. Asimismo, Bryan Arámbulo respondió sobre su operación de nariz: “Es el único retoquito que me he hecho, todo lo demás es natural. Eso me quería hacer hace mucho tiempo”. El artista también se refirió a las críticas que recibe: “Yo creo que eso es lo de menos, yo no tomo los comentarios negativos para sentirme afectado. Cada comentario negativo lo tomo como que de quién venga. Si viene un comentario negativo, 10 son positivos, y yo me enfoco en los 10 positivos para agradecerles y al negativo, que Dios lo bendiga”. Fuente: América Televisión