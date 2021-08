¡Enamorados! Así se encontrarían Carla Rueda y su bailarín Diego Cornejo, quién este sábado aceptó frente a las cámaras de TV que le gusta la ‘Cotito’, desmintiendo de esta manera los dichos de Jossmery Toledo que aseguro que solo se trataría de una ‘farsa’ para mantenerse en el reality ‘Reinas del Show’. “Sí, tengo un gusto hacia ella y admiración también... Me gusta como es ella, me gusta como apoya, me gusta como habla, como piensa”, dijo ante el asombro de la voleibolista. (Video: América TV).