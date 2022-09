Este 28 de septiembre de 2022, el maquillador Carlos Cacho acudió al set de América Hoy, donde le preguntaron si maquillaría a Ana Paula Consorte, la nueva pareja de Paolo Guerrero, pese a su amistad con Alondra García Miró. Inicialmente, el estilista reveló que no tendría problemas en conocer a Ana Paula, pues se lleva bien con Paolo y su madre, doña Peta. “Si supongamos, en un caso hipotético que no va a pasar, pero supongamos que pase, que se casa Ana Paula Consorte y te contratan para que maquilles a la novia y hay un pago de 5 mil dólares ¿aceptas?”, preguntó Janet Barboza. “Eso es buscarle tres pies al gato”, respondió Carlos Cacho, quien sorprendió al revelar que una vez, le pidieron maquillar a una persona que se iba a casar con el ex de una de sus amigas: “Otras veces se me ha dado la oportunidad de ir a maquillar a alguien que se casa con una persona que ha estado casada con alguien muy cercana a mí y no lo he hecho... y no voy a entrar en detalles”, dijo Carlos Cacho. Janet Barboza entendió de quién hablaba: “Ya sabemos, ya”, dijo la ‘rulitos’. “Pero yo maquillo a señoras”, fue el fuerte comentario del maquillador. “Uy no, Carlos, por favor, esta mañana no empecemos”, intervino Ethe Pozo para evitar más comentarios. ¿Fue una indirecta a Tula Rodríguez?