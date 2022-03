Cassandra Sánchez de Lamadrid sorprendió al realizarse una pigmentación de labios: “Siendo completamente honesta, el proceso en sí no duele nada porque te ponen anestesia en crema. Sí me fastidió un poco el día después porque tienes que estar hidratando el labio con una crema, pero no duele nada”, explicó. Sin embargo, un usuario preguntó si se había rellenado con ácido hialurónico, pero la novia de Deyvis Orosco lo negó rotundamente: “No me hice los labios, me realicé un tratamiento de pigmentación en los labios. Voy a dejar eso clarísimo”. Fuente: Instagram @casemaze