Brunella Horna y Richard Acuña celebraron un baby shower por la llegada de su primer hijo Alessio. Entre los invitados estuvo Christian Cueva y su esposa Pamela López, no obstante, durante la fiesta, Edson Dávila aprovechó para ‘trolear’ al jugador de Alianza Lima. El futbolista y su esposa fueron invitados a probar un shot, pero ‘Giselo’ no dudó detener al deportista para comentarle: “Un shot, shot. No, cerveza no”. (Video: Ric La Torre)