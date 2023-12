Hoy, martes 5 de diciembre en ‘América Hoy’, Topito fue invitado al set para hablar sobre su infidelidad a Dayanita. Tras los cuestionamientos de Ethel Pozo y Janet Barboza, el cómico pidió que Christian Domínguez lo defienda. Sin embargo, el cumbiambero enfureció luego de oír a la expareja de Dayanita: “Me habló, me tuteó... desubicado. Yo soy así, esas confianzas yo no se las doy a nadie, que me diga alguien así en la calle, si es mi amigo lo acepto pero si no es mi amigo, lo parto”, sostuvo Domínguez evidentemente furioso. (Fuente: América TV)