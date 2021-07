El cantante Christian Domínguez trató de explicar en ‘América Hoy’, por qué su amigo Erick Elera habría arremetido contra la producción de ‘Reinas del Show’, por presuntamente no darle los recursos suficientes a su esposa Allison Pastor, para lucirse bien en la pista de baile. “Yo lo conozco y he conversado con él, y ahora no se siente como estaba hace dos semanas, porque estaba feliz... Pero todo vino con el tema de que la acusaban de discriminación y ahí comenzó a opacarse su felicidad”, dijo el cumbiambero. (Video: América TV)