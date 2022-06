La cantante Yahaira Plasencia apareció en el programa América Hoy y habló sobre su experiencia en los premios Heat, que se celebraron en Punta Cana. En ese sentido, Christian Domínguez aprovechó para lanzar un dardo contra Magaly Medina, quien minimizó la nominación que la salsera recibió, pues todavía no logra ganar el premio: “A mí me molesta la mezquindad, no hay que ser mezquino, la gente mala onda, así, o sea, es terrible, lo que (Yahaira) está haciendo es algo que no hace cualquier persona, igual pasó en su tiempo con Leslie Shaw, igualito, en vez de apoyar, de alegrarse con el tema... perfecto que seas crítico, pero tienes que decir la verdad, eso no lo ha logrado nadie”. “De ahí sale que el peor enemigo de un peruano, es otro peruano”, comentó Ethel Pozo. “También está Álvaro Rod, por ejemplo, pero como no es tan mediático todavía, no lo tocan y no deben tocarlo tampoco, deberíamos aplaudir lo que hace nuestro Perú, nuestros artistas nacionales, no ser tan... mejor no digo nada porque no me gusta insultar a la gente”, sentenció el líder de la Gran Orquesta Internacional.