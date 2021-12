El cantante de cumbia Christian Domínguez habló sobre la posibilidad de estar en el mismo set con su expareja Isabel Acevedo, tal como sucedió este viernes 17 de diciembre con su ex Vania Bludau. “Cuando yo dejo de ir a un lugar no solamente es porque haya tenido una historia con ella, sino es lo que viene después. Es un tema que tiene que pasar un poco por mí, tengo que estar cómodo y mi familia cómoda para yo poder hacer algo así, mientras que eso no suceda no va a pasar, así fue con la mamá de mi hijo por ejemplo... Es un tema de tiempo y comportamiento”, indicó en Estás en todas. Video: ( América TV)