El cantante Christian Domínguez reveló que él decidió hacerse el mismo tatuaje de su novia, Pamela Franco: “Yo tengo la P. Es el mismo tatuaje, es la misma historia si no que en vez del nombre de su mamá, es el mío, igual están la C y P, el nombre de Cataleya, la rosa es la misma, la frase es la misma, solamente que cambia el nombre de nuestras madres”. Según el artista, él tuvo la idea de copiar el tatuaje, pero Pamela Franco le pidió que no lo hiciera: “Es una decisión que tomó ella, yo me copié porque ella me dijo quiero hacerme esto y yo le dije yo también me lo hago. Me dijo no seas copión y le dije me lo voy a hacer”. Fuente: América Televisión