Christian Domínguez, sin pelos en la lengua, explicó sus razones para no estar en el programa de Gisela Valcárcel, Reinas del Show, donde participan sus exparejas, Vania Bludau e Isabel Acevedo ‘Chabelita’. “Es sumamente incómodo también para ellas que me sigan mencionando, o sea no es mi ex, sino que viene de años atrás”, dijo molesto. Y luego lanzó el puñal: “yo soy buena onda pero no insulten mi inteligencia”. | VIDEO: América HOY