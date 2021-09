Christian Domínguez decidió no presentarse en la edición de este 7 se setiembre en América HOY porque la producción decidió invitar a Isabel Acevedo, su expareja. Ethel Pozo hizo una fuerte advertencia y advirtió que Domínguez ya no iría al set mientras ‘Chabelita’ siga participando en ‘Reinas del Show’: “si por la invitada de hoy no quiso venir, entonces ¿no va a venir durante toda la temporada? Son 10 semanas lo de ‘Reinas del Show’ (...) Trabajo es trabajo, uno tiene que venir”. | VIDEO: América TV