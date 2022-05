El cantante Christian Domínguez declaró al programa “Estás en todas” que su madre ha sido su gran apoyo y aseguró que ella siempre intentó evitar que cometa errores: “Mi madre ha sido espectacular, me enseñó mucho lo que es la paciencia (...) Si soy una buena persona, si tengo este corazón es por ti. Yo me puedo haber equivocado muchas veces por las condiciones mías, pero por ti yo sería el mejor hombre del mundo, porque tú tienes un corazón enorme, por eso es que eres el centro de todos, de toda la familia. Eres increíble como mamá, como administradora, como todos tus consejos y si me equivoque, mamá, nunca fue culpa tuya, siempre me lo advertiste, siempre me lo dijiste, pero también fuiste tan buena en decirme que si me equivocaba, ella estaba para aconsejarme y gracias por eso. Te amo con todo mi corazón, sabes que te adoro, eres lo más grande que yo puedo tener y no puedo imaginarme la vida sin estar contigo”. Fuente: América Televisión