¡FUEGOOOO! Christian Domínguez regresó al set de “América Hoy” este viernes 8 de octubre donde aprovechó para reclamarle a Ethel Pozo por no dejarlo organizar despedida de su novio Julián Alexander, pues son amigos. “Las despedidas de solteros no son algo malo, podemos ver películas, jugar domino, algo, malísimo de usted”, comenzó diciendo. Al ser consultado, si creía que Ethel Pozo era “tóxica” respondió sin pelos en la lengua: “Hay un grado muy pequeño, espero que no aumente”, Hay un grado muy pequeño, espero que no aumente”. (Video: América TV).