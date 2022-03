Muy estricta. La conductora Tula Rodríguez sorprendió a todos al revelar como es la relación con su pequeña Valentina, fruto de su relación con su esposo fallecido Javier Carmona. “Soy renegona, cuando digo: ‘Valentina, hablamos en la casa’, Valentina tiembla. Las mamás estamos para corregir y no para apañar tonterías. Ahorita está todo el día con el teléfono, es una cosa que me harta”, reveló. Al ser consultada por si le permitiría tener enamorado a su hija, Tula contestó: “Todavía tiene 13 años, todo tiene su momento, todo tiene su edad, pero enamorado, no, creo que la mechoneó. Con los hijos hay que estar ahí porque sino el árbol se me tuerce”. Video: (América TV).