Este 26 de octubre de 2022, los conductores del programa América hoy acudieron a una conocida cevichería ubicada en La Victoria. Brunella Horna compartió algunos videos, incluido uno en el que se observa que pasaron un ‘roche’ porque el productor del programa, Armando Tafur, no pagó: “¿Por qué nos ha detenido? Porque papá Armando no ha pagado”, contó Brunella. “Qué vergüenza”, dijo Edson Dávila. “Me dice ‘Ethel, no he traído billetera, pero yo he pagado la propina’”, comentó Ethel Pozo sobre el incidente. “No, pero le he dado a Brunella”, aseguró el productor. “Nos han detenido en la puerta por la culpa de @armandozuazo”, señaló la empresaria en el video. Fuente: Instagram @brunehorna