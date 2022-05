Luego de las fuertes críticas que la productora Michelle Alexander hizo al programa “América hoy” y a Melissa Paredes por cómo habían expuesto el tema de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, Janet Barboza mencionó a la exjurado de “El gran show”: “Michelle Alexander, por favor chequea esta actuación”, dijo la ‘rulitos’. “No, no, no, Michelle ya no nos quiere”, comentó Edson Dávila ‘Giselo’. Entre risas, Christian Domínguez choteó a su compañero: “No, no, no te querrá a ti”. “No, sí nos quiere”, añadió Janet Barboza. Fuente: América Televisión