Tras las críticas de Magaly Medina donde consideró que Cristian Rivero no se siente cómo en la conducción de ‘Esto es Guerra’, el presentador decidió desmentir dicha versión y decidió contar cómo fue su ingreso al reality de competencia. “No me lo esperaba, fue de un momento a otro. Era un pendiente que a nivel personal quería hacer, era un gran reto, pero no lo tenía mapeado”, expresó el también actor. (Fuente: América TV)