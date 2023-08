Dayanita reapareció ante las cámaras tras ser vinculada sentimentalmente con ‘Topito’. Además contó que está disfrutando su soltería, evidenciando que ya no usa el anillo de compromiso que le dieron semanas atrás. “Ya me separé, el amor es así, si alguien no te suma en tu vida, gracias, muchos éxitos”, declaró para ‘América Hoy’. “Enamorada no estoy, yo sigo enamorada de la vida, de mi trabajo, de las personas que me quieren, me rodean, yo estoy enamorada de ellos”, añadió. (Fuente: América TV)