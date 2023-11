¿Reveló algo que no debía? Laura Spoya, amiga de la pareja, reveló para ‘América Hoy’ que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se casarán este sábado, tal como lo adelantó Janet Barboza. “Yo así que le hablo a Casie y le digo: Casie ¿Tu boda es el sábado? Y me dice: Sí. ¿Y por qué pensaba que era en diciembre? Y me dice: no sé”, explica. (VIDEO: América Hoy | América TV)