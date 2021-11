La modelo Diana Sánchez se encuentra en Estados Unidos con su novio Dan Guido, quien reveló que padece de leucemia hace algunos días. Por este motivo, la exintegrante de ‘Reinas del show’ no pudo estar con su papá en el día de su cumpleaños número 70 y se mostró muy triste por la situación en sus redes sociales. “Hoy es el cumpleaños de mi papá número 70 y aunque es difícil estar lejos de mi familia a la vez también cada día me pongo a pensar cada cosa cada detalle, cada momento y aprecio más la familia que tengo”, reveló en un inicio. “El día de hoy mi papá está de cumpleaños, no pude estar a su lado, pero incluso estuve llorando recordando todas las cosas que hemos pasado y lo buen papá que es... nuestros papás son los mejores”, agregó muy conmovida. Video: (Instagram/@dianasanchezpalomino04).