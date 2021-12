La ex Combate Diana Sánchez reapareció en la televisión peruana este martes 14 de diciembre. La influencer se mostró muy feliz al lado de Dan Guido, su novio. En medio de la difícil situación que viven por la enfermedad de Dan, la pareja sorprendió al mostrar su hermosa decoración navideña: “vamos a tener una cena navideña con la familia de Dan”, contó Diana. Por su parte, el novio de la modelo reiteró su amor por ella: “this past year was difficult for me, but she was always by my side (este último año fue difícil para mí, pero ella siempre estuvo a mi lado”. Fuente: América Televisión