La actriz y psicóloga Cecilia Brozovich participó del homenaje a Diego Bertie junto a la venezolana Hilda Abrahamz, en el programa ‘Arriba mi gente’, y señaló que notó algo extraño en el fallecido artista cuando lo vio en sus últimas apariciones. “Yo también he notado esa mirada triste en Diego. Puede ser multifactorial. No sabemos lo que pasaba y solamente él lo sabe. Yo miraba póstumamente sus videos y he dicho ¡Dios, esa mirada me dice algo!”, manifestó. (Fuente: Latina TV