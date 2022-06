Durante el capítulo de “Al fondo hay sitio” emitido este viernes 24 de junio, don Gilberto reveló qué pasó con Nicolás de las Casas y Grace Gonzáles. Todo ocurrió cuando Peter hablaba con él sobre doña Francesca: “Madame se refiere a nosotros en plural, como si fuéramos una pareja ¿no te has dado cuenta? ¿Será verdad? ¿Será posible tanta dicha? Madame ha cambiado tanto, pero yo sigo siendo su mayordomo”, dijo. En ese sentido, don Gilberto recordó el romance de su nieta, Grace, con Nicolás, y reveló que viven en Canadá: “Tonterías, esas son cosas del pasado ¿acaso la Gracesita y el Nicolás no son felices en Canadá? Joelito y la Fernandita fueron felices durante un tiempo ¿y cuándo lo vas a ser tú? Anímate, ya no somos tan jovencitos”. Además, le dio un consejo de oro a Peter: “Yo también pensaba igual, siempre pensé que me iría antes que mi ‘palomita’ y sucedió todo lo contrario, me quedé solo. Tú no estás para perder el tiempo, ábrele las alas al amor, sé feliz con tu madame, qué digo tu madame, ya es hora de que la llames por su nombre: Francesca”.