María Elena Leiva, la famosa tiktoker peruana conocida como la Dra. Fit pidió disculpas a los agentes de la Policía Nacional que ofendió con sus insultos. “Ustedes son los sirvientes. Ustedes son unos muertos de hambre”, les dijo tras ser intervenida por manejar ebria. Ella pidió disculpas en el programa ‘Mujeres al Mando’. “No fui racista, fui clasista porque no hable de razas sino de clases, rangos sociales, y no me considero así”, comentó, provocando la indignación de Thais Casalino. | VIDEO: Latina