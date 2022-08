Edson Dávila ‘Giselo’ se refirió al casting en vivo que hizo en la primera gala de “La gran estrella”. “Estaba mal”, admitió el conductor, aunque aseguró que no hizo una mala presentación: “No, porque tenía que haber un enganche porque tú sabes que todo lo que está en tendencia, se va a dar cuenta que estoy en onda, y ahí entré, pero bueno, lo disimilé ‘El cantante’... me salió más o menos, estaba nervioso porque tú sabes, uno como participante uno se pone nervioso, ojalá que haya otra oportunidad para meterme porque Sergio tiene que ver todo lo que yo tengo”. “A Yahaira creo que no le gustó mucho”, dijo la reportera de América Espectáculos. “Sí, pero Yahaira no cuenta ahorita”, fue la contundente respuesta de ‘Giselo’. Fuente: América Televisión