Edson Dávila ‘Giselo’ apareció vestido de Santa Claus en el programa navideño de Gisela Valcárcel. “¡Papá Noel existe, señora!”, le increpó a la ‘señito’, quien días atrás generó polémica por decir que Papá Noel no existía frente a un grupo de niños. “¿Quién es usted? Usted es un rey mago”, le dijo Gisela. “No, rey mago no, señora. Soy Papá Noel, solo que bajé por la chimenea”, bromeó ‘Giselo’. “Usted no puede ser Papá Noel, a usted le han dicho ¿de qué lo disfrazaron? ¡Ah! Usted es Papá Noel”, dijo Gisela. “¿No parezco?”, preguntó Edson Dávila. “No, parecía Baltasar, uno de los reyes magos”, dijo la ‘señito’.