Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, no tuvo reparos es mandar a callar a Janet Barboza, quien lo estaba interrumpiendo en varias ocasiones durante su enlace EN VIVO desde el zoológico de Huachipa. Janet le estaba reclamando a su colega por no dar información al público, pero ‘Giselo’ afiló su lengua y respondió con seriedad: “voy a seguir informando, pero lo que pasa es que usted mucho habla, mucho interviene. Le voy a pedir por favor que en mi nota no hable”. | VIDEO: América TV