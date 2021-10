Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, terminó asustado tras realizar subirse a un paratrike y realizar EN VIVO algunas piruetas en el aire. El conductor de ‘América HOY’ pidió en varios momentos que el vehículo frenara, pero no le hicieron caso. Al descender, el bailarín lamentó la experiencia: “no puede ser posible que yo tenga que hacer estas cosas, me he quedado asustado”. | VIDEO: América TV