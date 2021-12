Tras la presentación de “Esto es guerra” en el especial de Navidad de “El artista del año”, Edson Dávila pidió a Peter Fajardo que lo contrate en el reality: “Cerrando esta Navidad, aprovechar de que está presente Peter también, para decirle que estoy disponible para formar parte de esta hermosa familia de “Esto es guerra”. Sí se puede, vamos adelante, es mi deseo de Navidad”. “Usted le acaba de pedir trabajo a Peter delante mío (...) no va a poder hacerlo Peter, porque en “Esto es guerra” tienen códigos de ética, usted no cumple, aquí viene de vez en cuando”, respondió Gisela Valcárcel. La ‘señito’ finalmente hizo un intercambio con Peter Fajardo: entregó a ‘Giselo’ a cambio de Facundo González: “Gracias Peter, muchas gracias Peter por llevártelo, me quedo con Facu”. Fuente: América Televisión