“Yo me he ganado antipatías por hacer preguntas honestas, pero jamás por vender a un amigo o amiga”, dijo Janet Barboza a Edson Dávila en América Hoy. La ‘rulitos’ fue apoyada por Brunella Horna, quien aseguró que nunca revelaría los secretos de sus amigos, como ‘Giselo’ habría hecho con Isabel Acevedo ‘Chabelita’. Para esto, la empresaria pidió a Ethel Pozo que la ponga a prueba: “¿Ivana estuvo con Mario?”, le preguntó Ethel. “No, no estuvo... es mi mejor amiga, pero en ese momento digo no porque es mi mejor amiga”, fue la respuesta de Brunella. “Eso se llama mentir”, dijo la ‘rulitos’. “Es como que yo te pregunte ¿Mario le pidió matrimonio a Ivana?”, dijo Edson Dávila. Al escuchar la pregunta, Brunella se mostró nerviosa: “¿Cómo, qué estás hablando?”, respondió. “No te hagas la que no entendiste... te haces la loca”, aseguró ‘Giselo’.