Edson Dávila ‘Giselo’ se mostró triste por las declaraciones de Isabel Acevedo en su contra: “Hoy no es un buen día (...) estoy apenado, en realidad. Primer día que opino (...) Primera vez que opino y me chancan, se decepcionan de mí”. “Ha dicho que no va a venir, Brunella. Claro, como no es tu amiga, a ti no te choca, pero sí es mi amiga”, dijo ‘Giselo’ con sarcasmo a Brunella Horna. En ese mismo tono, Edson Dávila aseguró que lo que más lo apena es que la maascota de Isabel Acevedo no los volverá a visitar: “Me apena que Chabelita no venga, me da pena, pero lo peor de todo es que Hércules ya no va a volver al set, eso es lo que me apena más, ustedes lo toman a la broma”. Fuente: América Televisión