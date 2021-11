“De verdad, señora Gisela, no me merezco esto. ¿Cómo voy a estar así?”, fue el fuerte reclamo que hizo Edson Dávila en su cuenta de Instagram a su jefa, Gisela Valcárcel. ¿Qué pasó? Resulta que hoy, el popular ‘Giselo’ apareció disfrazado del zorro ‘Run run’ en el set de ‘América Hoy’; sin embargo, esto no habría sido de su completo agrado. “Ya los sábados aparezco de ‘abejita’ (en ‘Reinas del Show’ y me asfixio, ¿y hoy también?”, comentó. | VIDEO: Instagram @edsondavila30