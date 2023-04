El conductor de ‘Hablando Huevadas’, no dudó en invitar a los barristas peruanos a no pelear por sus equipos, causando violencia y demás, afirmando que él apoya el amor a los equipos de futbol, pero no al punto de pelear entre ellos para demostrar que equipo es el mejor, ya que ninguno estaría a la altura de un club internacional. | VIDEO: Hablando Huevadas