La modelo Tepha Loza sorprendió al compartir misteriosas reflexiones en su cuenta de Instagram. Esto ocurre en medio de los rumores de que habría terminado su relación sentimental con el seleccionado peruano Sergio Peña. “Serenidad no es conformismo, es una virtud enorme que cuesta conseguir. Serenidad es aceptar que las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran porque a partir de aquí, la energía ya no la gastas quejándote o queriendo que las cosas sean diferentes, la energía la gastas avanzando, construyéndote y avanzándote. Trabaja en ti, lo demás llega solo”, se lee en uno de los post de Tepha. La hermana de Melissa Loza también indicó lo siguiente: “El poder de la palabra es muy sensible a oídos de susceptibles”. Fuente: Instagram @tephaloza8