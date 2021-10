Elías Montalvo, quien ha sido criticado por los fans por no haber votado para que Rosángela Espinoza se quede en ‘Esto Es Guerra’, se pronunció en sus redes sociales. En un breve mensaje, el tiktoker dijo que prefirió apoyar a Alejandro Pino “Chocolatito” por la lesión que él tiene. “Me hubiese gustado que no se vaya nadie. Me apena mucho lo de Rosángela, la quiero mucho y siempre voy a estar agradecido con ella”, sostuvo. | VIDEO: Instagram