La actriz Érika Villalobos reveló que fue sorprendida por su hija durante la celebración del Día de la Madre: “La sorpresa de mi hijita por el día de la madre”, escribió en Instagram Stories, donde compartió un video del hermoso detalle que su hija preparó para ella. Asimismo, en una publicación en la misma red social, la expareja de Aldo Miyashiro se mostró muy orgullosa de su familia: “¿Saben? Tengo a la mejor familia del mundo (ustedes me dirán que es la suya y bueno… también será cierto) En fin, no discutiremos por pequeñeces, sólo espero que puedan disfrutar de ella en este día tan especial. A las mamás desearles toda la felicidad, se la merecen ( siempre, no sólo hoy ) por todo el sacrificio y el amor entregados. Finalmente dedicar este día a la reina de mi vida, mi Mamita, gracias a ella soy lo que soy. Espero Mamita que sigas sonriendo como ahora lo haces. Tú más que nadie se merece ser feliz. Te amo”. Fuente: Instagram @villaloboserika